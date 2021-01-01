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萊豬自治條例無效 消基會批：政府玩法弄權 民生不安寧　

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中央宣布萊豬自治條例無效 新北：研究法律救濟方式

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，新北是否提出訴願，新北法制局長吳宗憲表示，過內部正在開會，研究法律的救濟方式。圖／報系資料照片
中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，新北是否提出訴願，新北法制局長吳宗憲表示，過內部正在開會，研究法律的救濟方式。圖／報系資料照片

中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，新北是否提出訴願，新北市長侯友宜指出，法制局已在擬定相關作為。新北法制局長吳宗憲表示，目前僅看到相關新聞，還未收到公文，不過內部正在開會，研究法律的救濟方式。

萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布，地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」。

吳宗憲指出，尚未收到公文，沒辦法就新聞報導研議相關作為，不過有開始研究法律的救濟方式；目前其他縣市都由議會來申請釋憲，速度最快的方式，是由議會提出釋憲。

吳宗憲表示，市府能做的就是提起訴願，若不通過才可提出行政訴訟，再不通過才可提釋憲；另外市府現在其實也可以提釋憲，但必須透過行政院轉呈給司法院。不過，兩者做法都太曠日廢時。

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