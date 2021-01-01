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萊豬元年！ 反受瘦肉精聯盟前往行政院貼美國豬標章
今天起，萊克多巴胺豬肉可進口，民間反瘦肉精毒豬聯盟今晨前往凱道參加升旗，並宣示反萊豬運動全面展開，並到行政院貼美國豬標章，諷刺政府執意開放萊豬，是矮化台灣主權。
民團昨跨年夜在景福門旁舉行「拒毒豬 凱道萊跨年」活動，同時民團以靜默遊行方式表達對政府開放萊豬進口不滿，活動延續到今晨。
民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，今天起是萊豬元年，因此，元旦一早前往凱道，升起蔡英文總統和美國總統川普肖像的旗布，同時放奏美國國歌，主要是象徵蔡英文總統執意開放萊豬，是出賣台灣利益討好川普，矮化台灣主權。
他表示，活動最後向獨裁者旗作抗議動作，並宣示反萊豬運動全面展開，未來，將以民意直接對抗，衝刺公投廢止行政命令。
李建誠表示，民團隨後前往行政院大門掛上美國豬標章，象徵認證行政院是美國萊豬經銷商，他認為，行政院長蘇貞昌是維護萊豬最有力的代表，不惜毀壞憲法破壞地方自治，法治精神蕩然無存。
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