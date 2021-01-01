快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊豬元年！ 反受瘦肉精聯盟前往行政院貼美國豬標章

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
反萊豬團體上午遊行至立法院抗議，並貼上美國豬標語抗議。記者葉信菉／攝影
反萊豬團體上午遊行至立法院抗議，並貼上美國豬標語抗議。記者葉信菉／攝影

今天起，萊克多巴胺豬肉可進口，民間反瘦肉精毒豬聯盟今晨前往凱道參加升旗，並宣示反萊豬運動全面展開，並到行政院貼美國豬標章，諷刺政府執意開放萊豬，是矮化台灣主權。

民團昨跨年夜在景福門旁舉行「拒毒豬 凱道萊跨年」活動，同時民團以靜默遊行方式表達對政府開放萊豬進口不滿，活動延續到今晨。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，今天起是萊豬元年，因此，元旦一早前往凱道，升起蔡英文總統和美國總統川普肖像的旗布，同時放奏美國國歌，主要是象徵蔡英文總統執意開放萊豬，是出賣台灣利益討好川普，矮化台灣主權。

他表示，活動最後向獨裁者旗作抗議動作，並宣示反萊豬運動全面展開，未來，將以民意直接對抗，衝刺公投廢止行政命令。

李建誠表示，民團隨後前往行政院大門掛上美國豬標章，象徵認證行政院是美國萊豬經銷商，他認為，行政院長蘇貞昌是維護萊豬最有力的代表，不惜毀壞憲法破壞地方自治，法治精神蕩然無存。

民間反瘦肉精毒豬聯盟今晨前往行政院大門掛上美國豬標章，象徵認證行政院是美國萊豬經銷商。圖／反瘦肉精毒豬聯盟提供
民間反瘦肉精毒豬聯盟今晨前往行政院大門掛上美國豬標章，象徵認證行政院是美國萊豬經銷商。圖／反瘦肉精毒豬聯盟提供

美豬 美牛

延伸閱讀

影／反萊豬團體與警爆衝突 高喊行政院內有美國豬

牴觸中央法規…地方禁瘦肉精 政院喊無效

政院認瘦肉精零檢出條例無效 國民黨：蔡政府吃人夠夠

環團不滿高雄市空汙治理 環保局：已降低應變門檻

相關新聞

國民黨元旦升旗／馬英九、江啟臣致詞反萊豬

國民黨上午8時在中央黨部舉行慶祝中華民國110年元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立...

【重磅快評】自比太上大法官 羅秉成膽敢懲戒林佳龍？

蔡政府果然按劇本演出，10月底衛福部次長薛瑞元就說，如果地方堅持萊劑零檢出是牴觸母法，衛福部將公告該自治條例無效；跨年前...

總統談美豬開放不可迴避 柯文哲：我媽說過年不說壞話

總統蔡英文今天早上發表元旦談話，提到美豬美牛開放，是因為過去政府的承諾做不到，所以現在已經沒有迴避空間。台北市長柯文哲對...

2021首波陳抗落幕 反萊豬團體預告「將持續具體行動」

反萊豬團體昨晚夜宿台北市景福門圓環信義路口，今早6時起床集合後，突朝總統府方向前進，遭警方制止後，又往行政院移動，過程中...

影／中央稱萊豬「地方不要為難公務員」　侯友宜：市長當你們後盾！

行政院昨宣布，地方食安自治條例定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，「原訂者函告無效／新訂者不予核定」，政務委員羅秉成...

元旦升旗／新竹縣長承諾國中小吃台豬、自治條例釋憲

新竹縣政府今天元旦上午在縣政府舉行升旗典禮，一早就吸引不少民眾不畏寒風參與，縣長楊文科致詞時表示，從今天開始萊豬就將進口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。