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史上最冷清 台北跨年晚會疫情加寒流 舞台區僅2萬多人

影／元旦升旗盧秀燕重申萊豬立場：中央放水、地方不會

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2021年元旦升旗，不開放市民參加，台中市長盧秀燕（前一）率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影
2021年元旦升旗，不開放市民參加，台中市長盧秀燕（前一）率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影

台中市2021年元旦升旗取消市民現場觀禮，採線上直播方式，台中市府廣場還時來了零星的民眾，站在封鎖線外觀禮、升旗，揮舞國旗。市長盧秀燕表示，今年以民眾健康與防疫需求為優先考量，縮小規模舉行升旗典禮，但愛台灣、愛台中的熱情不變，會持續努力為市民服務，讓台中幸福動起來，讓市民幸福有感。

盧秀燕在媒體受訪時面對萊豬議題，她說，中央對瘦肉精放水，台中市不會，會守護市民健康，積極查緝，一定落實城市安全，這是市民的期待也是職責；另外昨天ＡＩＴ影片回顧獨漏台中市，盧說「對他國事務沒有評論，尊重」。升旗結束馬上趕往下一站「查緝萊豬」。

今年元旦升旗依舊在台中市政府前廣場舉行，因防疫升級及強烈寒流來襲，保護並體恤民眾健康，取消既定表演活動、宣導品發放也將改以其他方式辦理，避免人潮群聚，市長盧秀燕率領市府局處首長參與，現場除設置體溫感測儀，並對參加典禮首長及工作人員進行實聯制管制，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。

盧秀燕先說「新年快樂」，2019年全球面臨新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，全體市民和市府團隊同心協力，展現台中人堅強的韌性、無比毅力，沒有被疫情打倒，反而逆勢奮鬥，交出漂亮成績單。

盧秀燕的2021年升旗演說，細數上任2年政績，在經濟方面因公私協力，招商引資超過7000億元，打擊空汙，積極發展和使用綠電，台中的PM2.5從前年18.8微克降至去年15.4微克，距離國家空品標準15微克只差一步距離。交通的雙十公車政策，全國最便宜票價，鼓勵市民搭乘公車節能減碳，打通大智路，貫通台中火車站前後站，蓋了10年的中央公園終於完工啟用，燙平552條道路、超過240公里，新闢超過100座公園。

社福教育方面，盧秀燕說，公托增加9所、5座親子館、131班公幼、1座兒童國民運動中心，0-6歲有各式托育補助，減輕年輕人養而育女負擔，老人關懷據點也超過430個，全國最多。財政改善最有感，地價稅調降平均2成。

盧秀燕說，2021年新冠肺炎疫情還在，而且挑戰更大，市政團隊會更積極面對，善盡職責，守護台中、守護市民，未來道路可能崎嶇不平，充滿挑戰，但以去年的表現，對未來仍充滿信心，一定能化危機為轉機，期盼疫情早日遠離。

2021年元旦升旗，不開放市民參加，僑泰高中樂儀隊擔任升旗手，台中市長盧秀燕率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影
2021年元旦升旗，不開放市民參加，僑泰高中樂儀隊擔任升旗手，台中市長盧秀燕率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影
2021年元旦升旗，不開放市民參加，僑泰高中樂儀隊擔任升旗手，台中市長盧秀燕率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影
2021年元旦升旗，不開放市民參加，僑泰高中樂儀隊擔任升旗手，台中市長盧秀燕率領市府局處首長參與，全程遵守防疫相關規定，典禮簡單隆重。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕元旦升旗重申對萊豬的態度，她說，中央對瘦肉精放水，台中市不會，會守護市民健康，積極查緝，一定落實城市安全，這是市民的期待也是職責。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕元旦升旗重申對萊豬的態度，她說，中央對瘦肉精放水，台中市不會，會守護市民健康，積極查緝，一定落實城市安全，這是市民的期待也是職責。記者喻文玟／攝影

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