食安條例遭否決 苗縣：深表遺憾將全面公布檢驗結果

行政院宣告各縣市食安自治條例中萊劑等乙型受體素規定無效，苗栗縣12月初才剛通過食品安全衛生管理自治條例部分條文修正草案，新增豬肉及相關產製品不得檢出萊克多巴胺並明訂罰則；針對中央的宣告，苗栗縣政府傍晚回應「深表遺憾」，強調未來將從法規、源頭管理、倍增檢驗量能為縣民把關，此外「檢驗結果全公開」，包含未超過安全容許標準但仍檢出萊克多巴胺者，均主動揭露於網頁專區，以符合民眾知的權利。

縣府回應指出，苗栗縣於12月16日函報衛福部「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分條文，針對豬肉及相關產製品不得檢出萊克多巴胺及明訂相關罰則，違反規定者處3萬元以上10萬元以下罰鍰，如今食安自治條例被行政院否決，深表遺憾，但堅決守護食安的立場不變，將持續把關以捍衛縣民健康。

苗栗縣衛生局強調，未來將採取相關作為，法規方面如接獲衛福部審核「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」函覆的公文，將函轉議會並尊重議會決議及配合相關程序辦理；源頭管理方面，苗栗縣將從源頭管理，掌握肉品輸入業者3家、肉品製造加工廠商46家，從源頭到消費端的傳統市場、超市大賣場、商圈夜市、小吃攤等都會加強稽查，掌握產品流向層層把關。