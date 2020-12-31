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地方訂萊劑零檢出條例無效 竹縣府及議會研議提釋憲

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
針對萊豬進口，竹縣府提出「零檢出、要標示、設專區」等3項因應措施。圖／聯合報系資料照
針對萊豬進口，竹縣府提出「零檢出、要標示、設專區」等3項因應措施。圖／聯合報系資料照

行政院今天宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，地方訂定萊劑零檢出自治條例無效、不予核定。對此，新竹縣長楊文科表示，民調結果顯示反對萊豬民眾超過7成，身為新竹縣長有責任保障民眾健康及吃的安全，因此，待收到中央公文，縣府將和議會研議，提出釋憲及訴願等法律行動。

楊文科表示，新竹縣食品安全管理自治條例是經過議會審議通過，2017年11月7日公布實施，並經衛福部核定在案。在一般事項，中央政策法令調整，要求地方法規一致，縣市政府都會配合，但是，在萊豬議題上，不管是哪家民調，都有超過7成的民眾反對萊豬進口。

楊文科強調，針對萊豬進口，縣府提出「零檢出、要標示、設專區」等3項因應措施，除了將與議會研議對地方自治條例零檢出無效規定採取法律行動外，也將嚴格落實「要標示」的規定。

從明年元旦起，將會依據食安法第25條及第28條等規定，對於販賣生鮮豬肉、加工食品及餐飲食品業者，有無標示「原產地」進行查核，若沒有標示原產地，將會依據食安法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若標示不實者，更會依食安法第45條，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

縣府也會依照竹縣食品安全管理自治條例第7條規定，要求販售業者「設置販售專區」，供民眾辨識選擇；違反規定者，將依同法第15條，處以6至10萬罰鍰，並得按次處罰。

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