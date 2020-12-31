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鬍鬚張老被黑？聶永真發文力挺 讚「看不見的品牌識別」

聯合新聞網 / 綜合報導
知名魯肉飯連鎖餐飲「鬍鬚張」貼有台灣豬標章，但紅麴燒肉便當卻使用進口的西班牙豬肉。 圖／聯合報系資料照（記者葉信菉攝影）
知名魯肉飯連鎖餐飲「鬍鬚張」貼有台灣豬標章，但紅麴燒肉便當卻使用進口的西班牙豬肉。 圖／聯合報系資料照（記者葉信菉攝影）

萊豬即將於明年元旦起開放進口，然「台灣豬」標章之亂未熄，作為引爆點的鬍鬚張也成部分人士攻擊對象。不過設計師聶永真31日時於臉書公開力挺鬍鬚張，除了表示特調辣油香辣好吃外，更讚店員間call餐都用台語，直言「爆吃它」。

萊豬開放在即，為分辨店家使用豬肉來源，農委會特製「台灣豬」標章供申請核發。不過日前知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」遭爆張貼台灣豬標章，實際販售的便當之一卻含有西班牙豬肉，引發各界討論，質疑標章公信力不足且政府把關不夠嚴謹，即便事後鬍鬚張澄清「當初申請時有主動說明」，疑似標示不實的事件仍將鬍鬚張推向風口浪尖，批評聲浪不斷。

有網友在臉書發文呼籲大家支持鬍鬚張，他認為鬍鬚張在品質控管與提昇台式小吃水準的努力是有目共睹的，卻常因食安或漲價的風波被提出來批判，既使品質通過考驗，仍免不了在他人心中留下負面印象，甚至可能使台式小吃始終走不出便宜、不入流的印象。此篇發文也引起不少網友共鳴，留言討論並分享。

設計師聶永真也在31日凌晨轉載此文，稱讚鬍鬚張的魯肉飯沒有豬騷味，特調辣油更是一絕，是他每次必點的餐食。此外，更提出他最欣賞鬍鬚張的部分：店員不分年齡，與顧客交談時可能會使用國語，但彼此call餐時一定是台語，「這個看不見但聽得到的品牌識別根本厲害死了」，並表示要去爆吃這個「每次都在第一線衰做表率」、「毅力不搖」的鬍鬚張。

因聶永真特別點出這個「台語傳餐名」的特色，不少人驚訝表示從未注意過，也同意原文作者所說的鬍鬚張的確餐食品質穩定且環境乾淨舒適，有人也讚鬍鬚張白飯好吃，「是台灣少有注意米飯質地的品牌」。

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