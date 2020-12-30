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因應萊豬進口 高市輔導業者標示並選定4試辦區

中央社 / 高雄30日電

元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口，因應新制上路，高市府衛生局今天指出，積極輔導各類食品業者豬肉原產地標示新制規定，並已擇定4場所為含豬原料食品產地標示試辦場所。

衛生局規劃的4處優先「食品業者含豬原料食品產地標示試辦區」，包括夢時代美食街的百貨商場、光華觀光夜市、高鐵左營站及台鐵新左營車站、龍華公有市場4個試辦區，都是於法規施行前完成餐飲、販售業者的豬原料產地標示。

衛生局今天發布新聞稿指出，自9月起積極輔導各類食品業者豬肉原產地標示規定，盼高雄市餐飲販售業及早因應明年豬肉原產地標示政策，目前已完成各類食品業者計1萬7824家配合新制標示，還配合衛福部食品藥物管理署政策，建立餐飲販售業者豬肉產地標示試辦區，首要以民眾日常接觸的飲食場所為優先試辦場域。

衛生局輔導各類食品業者使用及販售含豬原料食品原產地標示，從高雄市肉品源頭輸入及製造業者，以及民眾日常生活採購食品的傳統市場、夜市、攤販集中點、小吃店等做起，採逐家逐攤輔導，共計完成源頭業者（含製造及輸入）195家、餐飲及販售業者1萬2020家、攤販5609攤的標示宣導。

高雄市遵循中央政策並會落實市長陳其邁要求查驗量能倍增，籲各類食品製造、販售及餐飲業者遵守元旦起實施的「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」等，落實資訊揭露，以確保消費者權益。

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