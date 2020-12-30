侯友宜：新北拒萊豬全力以赴 元旦視察賣場標示

新北市長侯友宜今天表示，新北市政府拒絕萊豬工作全力以赴，元旦當天，他將前往大賣場與連鎖超市瞭解豬肉標示「萊豬」或「非萊豬」狀況，務必讓消費者買得安心，吃得安全。

侯友宜今天代表接受智英科技公司董事長林宴臨伉儷捐贈復康巴士後，接受媒體聯訪時指出，林宴臨肩負企業社會責任，為社會公益付出讓新北更進步。

侯友宜被記者問到，上午與行政院長蘇貞昌同時出席中和區警消社會住宅開工典禮時，彼此談論與互動的話題是否與美國萊豬有關。

對此，侯友宜說，他向蘇貞昌提到照顧警消居住生活的議題，但蘇貞昌也很清楚新北市政府對萊豬的態度。明年元旦他將前往賣場抽查，豬肉標示「萊豬」或「非萊豬」的狀況，新北市能夠做的就是建立一套範本與依循框架。

侯友宜表示，各地政府與中央都搞太多標章也不是好事，讓消費者無所適從。最重要的是清楚標示「萊豬」或「非萊豬」，讓消費者可辨認、可自己選擇吃或不吃。他將在明年元旦前往賣場稽查，先依照新北市食品安全衛生管理自治條例的規定要求業者正確標示。

在防疫方面，侯友宜說，面對疫情趨於嚴峻，國內確診病例首次檢驗出英國變種病毒，元旦起禁外國人入境，樂見中央流行疫情指揮中心的防疫新措施，讓阻絕病毒於境外可更強而有力。

侯友宜表示，中央快速調整防疫的步伐，地方會全力以赴並給予中央建議。對境外回台的居家檢疫者，新北將更關懷輔導隨時給予身心支持，這是防疫是否成功的關鍵；如果檢疫者違規，處罰時絕對不手軟。

林宴臨累計至今天已經捐贈6輛復康巴士、1輛身障手搖自行車愛心運輸車。在今天捐贈典禮中，他也提到來往中國大陸與台灣的檢疫經驗，他都與太太分房睡。