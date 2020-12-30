萊豬進口在即 陳時中：人力增四分之一 有信心做好查驗

上周立法院通過有關含萊克多巴胺美豬進口的九項行政命令，從後天起萊豬即可輸台，但如何管理是國人最關心的問題。衛福部長陳時中表示，已新增三億兩千萬元的預算，並增加約四分之一的人力，有信心做好查驗工作。

面對萊豬即將輸台，政府也要求只要含有豬肉產品都必須標示原產地，農委會也推出台灣豬標章希望安定民心。但近期網路上已有人在販售台灣豬標章，陳時中表示，標章是農委會推的，是推廣台灣豬，在食安上的規定是做原產地標示。

陳時中表示，標示重點是正確，可用事後稽查的方式確保標示正確。他提到有人質疑為何不用事前審查的方式給予標示認定，主要是事前審查對大廠商較無問題，但小攤商對行政作業程序不熟悉，採事前審查可能會變成擾民的政策，所以採便利的管道讓小攤商「只要清楚原產地，自己寫就可以」。

陳時中表示，本來食品相關的輸入要查驗的已經是71萬批，平均查驗的比例大約4％，大概抽三萬多件。而以往進口豬肉約有六千多件，逐批查驗，等於增加兩成抽驗量。以增加四分之一人力來看，相信可以正確地做好查驗工作。至於預算部分則增加三億兩千萬元。