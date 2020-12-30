因應萊豬進口 馬祖110年起擴大抽檢豬肉製品

為保障居民健康，連江縣明年起將擴大抽檢豬肉製品，衛福局及各島衛生所將每月抽驗市場攤商、販售業、餐飲業、製造業等豬肉製品，並進行快篩，查核張貼豬肉來源標示。

連江縣議會三讀通過連江縣食品安全衛生管理自治條例修正案，未來縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、贈品或公開陳列豬肉及相關製品，不得檢出乙型受體素。

連江縣衛福局明年起將落實抽驗工作，採樣時也將確認商家張貼豬肉來源標示，並呼籲商家應保存肉品來源證明，供衛生單位比對豬肉標示正確性，針對有疑義的肉品將送往中央認證代施機構進行檢驗。

連江縣政府後續將函送衛生福利部核定公告，公告後肉類食品經抽驗檢出乙型受體素（如萊克多巴胺）超過中央殘留容許量者，將依食品安全衛生管理法裁處業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若未達中央殘留容許量者，則依連江縣食品安全衛生管理自治條例第8條規定，裁處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

連江縣衛福局表示，各商家應據實標示豬肉來源，讓鄉親能安心自由選擇，自明年起若標示不實，將依食安法第45條處新台幣4萬元到400萬元罰鍰；未標示可依第47條處新台幣3萬元到300萬元罰鍰。