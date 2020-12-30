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台灣豬標章 陳吉仲：標示可多樣 但要正確

中央社 / 桃園30日電
萊豬將在110年元旦開放進口，最近有取得台灣豬證明標章的業者使用進口豬肉，還有賣家在電商販售台灣豬標章。農委會主委陳吉仲（右）30日受訪表示，有1萬1000多家申請台灣豬標章的業者，「絕對會全面每一家再重新確認使用的豬肉來源」，必須100%使用台灣豬。 中央社
萊豬將在110年元旦開放進口，最近有取得台灣豬證明標章的業者使用進口豬肉，還有賣家在電商販售台灣豬標章。農委會主委陳吉仲（右）30日受訪表示，有1萬1000多家申請台灣豬標章的業者，「絕對會全面每一家再重新確認使用的豬肉來源」，必須100%使用台灣豬。 中央社

萊豬將在明年元旦開放進口，台灣豬證明標章卻有不同版本。農委會主委陳吉仲今天說，尊重地方政府要做各種方式的標示，但要讓消費者能清楚知道產地來源國，資訊也要透明正確。

因應含有萊克多巴胺美國豬肉叩關，農委會請中央畜產會發行「台灣豬證明標章」供餐飲業者申請使用，供消費者認明。不過，衛生福利部食品藥物管理署也提供「台灣豬」貼紙，供業者自行下載用來標示產地，另外部分縣市也有類似的標貼。

陳吉仲今天中午至桃園市大園區參加「全國各級漁會三首長年終餐會暨北部地區漁會三首長第69次聯誼會」，會前接受媒體聯訪。

陳吉仲表示，元旦開始豬肉和豬肉加工品都要依規定做好清楚產地標示，農委會負責台灣豬產地標章，現在有約1萬1000多家業者申請使用，「絕對百分之百用國產豬肉」，其餘商家標示會與衛福部一起稽查，讓消費者在市場能清楚作選擇。

至於有縣市想自己做標章，陳吉仲表示，台灣豬標章要經過申請、審查和稽核，但店面商家依照衛福部的要求可以做各式各樣的標示，「重點是要有產地來源國」，尊重地方政府要做各種方式的標示，但要讓消費者能清楚知道產地來源國，資訊也要透明正確。

美豬 美牛 陳吉仲

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