聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣豬標章 陳吉仲：標示可多樣 但要正確
萊豬將在明年元旦開放進口，台灣豬證明標章卻有不同版本。農委會主委陳吉仲今天說，尊重地方政府要做各種方式的標示，但要讓消費者能清楚知道產地來源國，資訊也要透明正確。
因應含有萊克多巴胺美國豬肉叩關，農委會請中央畜產會發行「台灣豬證明標章」供餐飲業者申請使用，供消費者認明。不過，衛生福利部食品藥物管理署也提供「台灣豬」貼紙，供業者自行下載用來標示產地，另外部分縣市也有類似的標貼。
陳吉仲今天中午至桃園市大園區參加「全國各級漁會三首長年終餐會暨北部地區漁會三首長第69次聯誼會」，會前接受媒體聯訪。
陳吉仲表示，元旦開始豬肉和豬肉加工品都要依規定做好清楚產地標示，農委會負責台灣豬產地標章，現在有約1萬1000多家業者申請使用，「絕對百分之百用國產豬肉」，其餘商家標示會與衛福部一起稽查，讓消費者在市場能清楚作選擇。
至於有縣市想自己做標章，陳吉仲表示，台灣豬標章要經過申請、審查和稽核，但店面商家依照衛福部的要求可以做各式各樣的標示，「重點是要有產地來源國」，尊重地方政府要做各種方式的標示，但要讓消費者能清楚知道產地來源國，資訊也要透明正確。
延伸閱讀
熱門新聞
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言