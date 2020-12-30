萊豬進口上路標章亂象 桃園一國多制發「自行書寫」貼紙

萊劑美豬後天元旦進口上市，農委會、衛福部製作台灣豬標章，桃園市政府也推出自製國產豬標章，不料各區公所作法不同「一國多制」標章亂象，今天上午有的里長向市場攤商發放市府提供的「自行書寫」豬產地標籤，有的只發給溫體豬攤家，有的輔導發農委會豬標章，民眾說，到處都是國產豬標章貼紙，形同沒標示，民眾只能靠自己。

因應萊劑美國豬開放進口，桃園市政府也推出國產豬肉標章，並要求各區公所將市府發放、交給豬肉相關攤商「自行書寫」豬肉原產地標籤貼紙，里長領取4張貼紙發放攤商張貼，不少里長以轄區沒有豬肉攤商不發放。

蘆竹區錦中里長李詩銘今天上午將4張空白豬肉標紙，分送市場豬肉攤商書寫張貼，他表示，該里傳統市場的豬肉攤商不少，區公所只提供4張豬肉標籤貼紙有限，他只發給里民攤商，其他轄區攤商各自向當地里長申請使用。