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穿上標章圍裙代言台灣豬？豬肉公主：錢買不到我的認可

聯合新聞網 / 綜合報導
豬肉公主張采婕於臉書上傳自家肉舖通過台灣豬認可標章的消息，卻被質疑是收費代言，讓她急著澄清這是0元代言，用錢也買不到她的認可。擷自張采婕臉書、IG
豬肉公主張采婕於臉書上傳自家肉舖通過台灣豬認可標章的消息，卻被質疑是收費代言，讓她急著澄清這是0元代言，用錢也買不到她的認可。擷自張采婕臉書、IG

現年剛滿30歲的「豬肉公主」張采婕，近日在臉書分享自家的豬肉攤甫獲得農委會台灣豬認證標章，並穿起「台灣豬標章」的圍裙工作。卻有網友酸她其實是收費代言，讓她急著澄清，只是通知大家東門信義肉舖審核申請通過，並直說：「他們用錢買不到我的認可，我用錢也買不到他們溯源的審核」。

「豬肉公主」張采婕近日在臉書換上具有台灣豬核可的地圖標章，並表示自己在聖誕節時竟還拿到限量版的台灣豬「標章圍裙」，讓她在IG直喊：「也太可愛竟然有這招！」並笑言自己「要跟賽車手一樣，開放各品牌日租版位貼身上了？」

此番通知自家店舖通過認可的PO文，引來網友祝福的恭喜留言，稱她是台灣「肉商的最佳代言人」，對於限量版圍裙也是嘖嘖稱奇，有人說「真的很可愛誒」、「很好看的標籤」，但有人卻說她「代言費所費不貲哦！」張采婕見文立即澄清表示「這不是代言。不是每個LOGO掛身上都是用錢貼出來的。他們用錢買不到我的認可，我用錢也買不到他們的審核。」

針對看似幫執政黨代言的質疑，張采婕並說：「我的發文從來都只對事而已，每個黨都有好人壞人，好政策壞政策，黑豬白豬都有分等級了，何況是人...」網友紛紛留言支持：「最後一句說得真好」、「全世界只剩兩種顏色的色盲」、「只能說一句話：台灣溫體豬，世界難波萬(NO.1)！」、「支持本土豬肉，好吃」。

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