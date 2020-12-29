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萊豬倒數！黃珊珊嗆：法律再不弄將天下大亂
萊豬明年元旦將開放進口，台北市副市長黃珊珊今再批中央，黃珊珊說，她到現在比較有意見的，是今天已12月29日，北市自治條例送到中央，中央到底是要核定、不予核定、還是要不要失效？都沒有下文，黃珊珊說，未來將會變成法律上嚴重的問題，有一個有效的行政命令，又有一個有效的自治條例，地方政府要怎麼執法？「再不弄就會天下大亂。」
由於嘉義市議會國民黨黨團今天在議會臨時動議開第一槍，由市府和議會共同提出釋憲聲請。黃珊珊表示，北市府的動作就是很早就告訴大家，北市府會設置非萊豬專區，目前台北市幾大賣場通路先設置非萊專區，因賣場會有比較多進口豬入，一般市場應沒太大問題，因一般市場是賣溫體豬，非萊專區是台北市民第一層的保障。
至於釋憲，黃珊珊說，那是台北市議會的職權，北市府尊重，北市府不方便幫議會越廚代庖，議會有沒有通過，還要看他們的立場，釋憲不是地方政府的權責，這部分不方便幫議會說明，北市府都是務實、希望解決問題，所以提出很多解決方案，不是單純反對，希望台北市民買到他們知道的東西。
黃珊珊說，北市府也會稽查餐廳及小吃店，市民朋友也要再生活中習慣、也要有警覺，只要標示不明、不清楚的，市民要有風險概念，台北市政府至少可以做到讓民眾有自由的選擇。
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