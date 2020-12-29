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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

萊豬擋不住進口 中市零檢出大執法

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
萊豬進口擋不住，台中市政府決定明年大執法確保落實豬肉萊劑零檢出。（photo by 台中市政府新聞局）
萊豬進口擋不住，台中市政府決定明年大執法確保落實豬肉萊劑零檢出。（photo by 台中市政府新聞局）

在台中吃豬肉很安全！台中市衛生局29日在市政會議提出專案報告，對於再過3天就要開放的萊豬進口，將嚴格執行萊劑零檢出。衛生局提出嚴格機制，而且檢舉獎金高達罰款的7成。預計明年針對肉品標示及來源稽查，將達到9200家次，比今年的3000餘次。

國民黨在立法院阻擋無效，明年起含萊劑美豬即將開放進口，台中市長盧秀燕自始堅持依地方自治條例豬肉萊劑零檢出的規定執法。衛生局提出對策外，也將進行「大執法」，明年稽查執法能量將大增，去年原僅有798家次，今年提高到3023家次，明年預計達9200家次。

另外，對於產地來源標示不實者，依中央110年新規定，未標示原產地，將處罰3-300萬元；台中市自主標示則要有豬牛肉品供應商證明文件，若有不實將處罰4-400萬元。市府規劃有台中「牛哥豬地產地標示」標章外，也首創推出牛豬產品無瘦肉精金標章，有效期為一年，屆滿需再申請新標章。

衛生局長曾梓展表示，對重大違反食安案件，市府也修正檢舉獎勵辦法、大幅提高檢舉獎金，經確認裁罰者，提供7成獎金給檢舉民眾；同時也提高吹哨者獎金上限。市府並建立萊豬牛專區網頁，會主動揭露檢驗資訊，並建立抽驗地圖。對於校園稽核，市府嚴訂契約，違法使用萊豬供應商將永不錄用。

盧秀燕指出，台中市制訂的是全台灣最嚴格的萊豬零檢出法規及執法內容，檢舉獎金高達罰款的7成；除了自主管理的標章之外，台中市提出的金標章必須由市府審核通過才能授予，而不是自己下載填寫的自主管理標章。確定有金標章者，是市府以公權力審核通過的，對於店譽有提升作用。

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