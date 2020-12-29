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網拍賣場赫見台灣豬標示貼紙80元出售 網狂酸：我OK你先領
國民黨立院黨團昨（28）日持續抨擊台灣豬標章之亂，指農委會、衛福部的台灣豬標章不須檢驗證明就能從官網下載，立委洪孟楷更爆料，知名拍賣網站上已出現「100元就能買到國產豬貼紙」。對此，就有網友在蝦皮拍賣網站上找到賣家出售台灣豬標示貼紙，且已出售近3,700多張，貼文一出隨即引發網友熱議，許多網友認為台灣豬標示制度太過鬆散。
一名網友在PTT八卦板爆料，發現台灣豬標示貼紙竟從政府官網就能下載製作成可供商家使用的標示貼紙，他貼出蝦皮賣場有賣家出售台灣豬標示貼紙的截圖，一張貼紙僅以80元出售，且已賣出3,769張，這讓原PO忍不住狠酸，「全台起碼有3,000多家良心保證，使用台灣豬的店家，供大家選擇，真的不用太擔心吃到萊豬，想吃還不一定吃得到」。
貼文一出立刻掀起網友熱議，許多網友就留言調侃，「#有政府 #會做事 #請放心」、「笑死了，業者會自律，DPP（民進黨）的臉腫腫的」、「大家都很誠實，有貼紙，有保障」、「我OK你先領」、「店家真良心，竟然自費買標章來貼！幫國庫省一筆」、「3769個店家會自律，讚讚讚」。
不過，也有網友提出標示貼紙的使用疑點，「查的時候用台豬，查完用萊豬，誰知道」、「你也可以自己拿日曆紙寫不用萊豬啊，根本沒規定」、「很好奇，看到貼紙會去查真偽的有幾個？」、「是不是先發了？」
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