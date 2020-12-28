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設置萊豬攔檢點？台中市府：尚未列入考量

中央社 / 台中28日電

含萊克多巴胺豬肉明年元旦起將開放進口，對於台中市是否會設置攔檢點，台中市衛生局長曾梓展今天說，目前攔檢點設置尚未列入考量，主要是人力受限，最重要是做好把關作業。

對於萊豬的管理，曾梓展今天在出席台中市長盧秀燕就職2週年記者會時接受採訪指出，應從源頭進來就要執行，並對產品進行稽查與化驗，這是市府優先管理的重點，未來並將做滾動式調整。

由於台中市食品安全衛生管理自治條例中規範包括「製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出」等都不得檢出乙型受體素，其中對於「運送」部分，台中市是否會設置攔檢點查驗萊豬受到關切。

曾梓展指出，目前攔檢點設置尚未列入考量，最主要是人力因素，中央目前僅增加10名人力給市府，在人力如此有限的情況下，市府一定要把末端跟前端的把關作業先做好，就是源頭管理、稽查及化驗，這才是最重要的。

曾梓展表示，去年台中市一整年的肉品稽查、化驗加起來約800多件，明年中央開放萊豬進口後，全市的稽查化驗預計要做到9000至1萬件，數量約增加10倍，預料既有的人力是很吃緊的，因此目前最重要的把關還是源頭管理跟稽查、化驗，以守護市民健康。

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