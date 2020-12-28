黃偉哲：標台灣豬用萊豬將依「登載不實」移送法辦

國民黨今天在全台各縣市召開記者會，反對明年元月1日將開放美國含有萊克多巴胺的豬肉進口，其中台南市議會國民黨團書記長李中岑帶著自己的兩個孩子，抗議蔡政府未能修正相關法令，禁止萊豬進入校園，「稚子無辜」，希望全民能夠站出來支持公投䕶食安。

台南市長黃偉哲表示，有關於校園營養午餐部分，絕對沒有問題，台南市已經要求供應的業者不僅不能夠使用萊豬，所有的進口豬肉都不可以使用，只能使用本國生產的豬肉，標準已經比禁用萊豬更嚴格。

而針對台南市議會之前提出的台南市食安自治條例修正草案，規定萊克多巴胺零檢出，與中央的標準不同，黃偉哲表示，尊重中央制定的標準，但是讓業者自願性的申報「不使用萊豬」標章，供消費者選擇，透過業者不進口、不使用萊豬的市場機制，相信就不會有人進口萊豬，甚至連其他國家的進口豬肉都會受到影響。

至於北部發現有業者明明有只使用台灣豬肉的標章，實際上卻使用進口豬肉，引發標章真偽疑慮，黃偉哲表示，未來會對餐飲業者加強稽查，現場並會填報業者是否使用萊豬，如果業者申報不實，目前已經在與法制處研議中，將會以違反公務人員登載不實相關罪名移送法辦。

李中岑今天帶著家中兩個小寶貝，手舉「拜託蔡總統，讓孩子們能平安健康的長大」手板，和國民黨團議員、大台南家長協會及、阿嬤代表及台南市國民黨部主委莊占魁，跟黨中央同步召開記者會。

記者會現場指出，根據全世界人口綜述最新報告，全球200個國家中，台灣以1218個孩子位居出生率最後一名，連國發會都坦言，台灣在2022年人口恐怕都負成長，少子化已是國安危機的當下，民進黨全面執政，卻拿孩子的健康祭旗，居然祭出黨紀不准讓國民黨提出全國學校營養午餐禁用萊豬的修法，不讓「學校衛生法」第23條之3修正草案過關，「請問執政的蔡英文、蘇貞昌政府，無辜的孩子究竟哪裡得罪民進黨？為何要拿稚子當你們民進黨的犧牲品？」