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民進黨批江啟臣：8年前對萊劑投下同意票 現在操作對立

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（左二）、秘書長李乾龍（右二）、文傳會主委王育敏（左一）、革命實踐研究院院長羅智強（右一）今天舉行記者會，宣誓將串聯全台22縣市，一起「反萊豬、拚公投、護食安」。記者胡經周／攝影
國民黨主席江啟臣（左二）、秘書長李乾龍（右二）、文傳會主委王育敏（左一）、革命實踐研究院院長羅智強（右一）今天舉行記者會，宣誓將串聯全台22縣市，一起「反萊豬、拚公投、護食安」。記者胡經周／攝影

國民黨主席江啟臣今天舉行記者會號召全台22縣市串連反美豬公投，民進黨發言人顏若芳表示，是否開放飼料添加萊克多巴胺的美國豬肉進口，是食安問題，也是科學問題，衡量的基準應該是放諸國際都可行的科學標準，而不是政治。「但很遺憾的是，8年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，現在卻假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。」

顏若芳表示，回顧2012年，儘管當時台灣社會不支持含萊克多巴胺的肉品進口超過7成，但國民黨仍舊強勢以立法院優勢通過「食品衛生管理法」修法，開放含萊克多巴胺肉品進口，現任國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美，現任的立委費鴻泰、賴士葆、陳雪生、楊瓊瓔、翁重鈞、林德福、廖國棟、李貴敏、孔文吉、馬文君、鄭天財、羅明才、呂玉玲、陳超明，都投下了同意票。

顏若芳說，江啟臣應該捫心自問，當年投下同意票，是因為當年國民黨「粗暴獨裁」，還是因為國家經貿發展的必要？相信江應該心知肚明。8年後，就在台灣亟需進一步的開展國際經貿的時刻，江啟臣卻率領國民黨，極盡所能的杯葛相關政策推動，甚至以不實訊息、造假影片來欺騙國民、混淆視聽，對照日前傳出江啟臣向美方表示自己「管不住」攻擊美豬的黨內立委，格局和心態都令人搖頭。

顏若芳強調，不論是2012年國民黨修法開放含萊劑肉品進口，或是2020年放寬含萊劑豬肉，民進黨的態度始終如一，就是依據科學證據和國際標準來判定。從過去非洲豬瘟的防範、武漢肺炎的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，政府也已提出確保食安管理、讓國人能夠安心的具體作法。對於明年開放含萊劑美豬進口，相信政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度，為國人健康做好把關。

美豬 美牛

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