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反萊豬公投 北市國民黨議員籲綠營效法林淑芬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨北市議員今召開「護食安」記者會，邀請民眾加入反萊豬公投行列。記者胡瑞玲／攝影
國民黨北市議員今召開「護食安」記者會，邀請民眾加入反萊豬公投行列。記者胡瑞玲／攝影

國民黨今串聯22縣市議會黨團為反萊豬公投二階段連署誓師，北市議員秦慧珠、王鴻薇、徐巧芯、應曉薇召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，痛批民進黨政府挾國會多數暴力通過萊豬進口行政命令，強行要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」自治條例，強調將要求北市府提出實際作為，補強萊豬進口後的把關機制。

秦慧珠指出，國民黨各縣市議會黨團同步展開「反萊豬、拚公投、護食安」公投二階段連署誓師，時間地點將統一公布，公投第二階段連署成案，明年8月28日才能進行公投，但明年1月1日萊豬就會吃進肚，中央及北市府應做好準備，不要再有鬍鬚張用西班牙豬卻隨意給國產豬標章的事件。

王鴻薇表示，根據過去釋憲，地方自治條例本就能訂比中央更嚴格標準，北市針對輸入豬肉及豬肉可食部位原料的食品業者，實施強制檢驗萊克多巴胺殘留容許量，未依規定進行自主檢驗，得命限期改善，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，情節重大者，得逕處6個月以上1年以下停業處分。

王說，議會11月已修正通過食安自治條例因應，市府也在11月24日送行政院核定，依法應在1個月內回覆，但行政院卻以一紙公文延長核定期限，形同阻擋北市食安條例。要求盡速核定，並呼籲民進黨議員效法林淑芬、劉建國、江永昌，勇敢反映地方民意。

徐巧芯說，去年選舉沒有一個民進黨立委把開放萊豬當作政見，民眾被突襲，沒辦法在選舉上反映民意反對進口。沒幾天就要進口了，但標示根本分不清楚，都是綠底金色標誌，卻來自不同單位，一個是農委會、一個是衛福部，相似標章重複讓民眾辨認困難，要求北市府針對針對中央標章混亂，應清楚說明稽查標準為何。

應曉薇表示，地方自治是憲法保障、要被重視，請台北市長柯文哲要支持。冬天到了大家都想吃麻油腰花或豬肝，但許多民眾擔心明年1月1日後不能吃，不管政府怎麼講，沒了信用，民眾要怎麼相信，還連帶牽連台灣豬，萊豬問題只是開始，明年8月公投盼人民站出來展現民意。

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