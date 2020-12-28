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反萊豬公投連署 新北議員批民進黨「喪權辱國」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議會國民黨團今舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會。記者吳亮賢／攝影
新北市議會國民黨團今舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會。記者吳亮賢／攝影

立法院會日前處理9項關於含萊克多巴胺美豬進口的行政命令，遭民進黨團以人數優勢表決通過，國民黨團今也發起全台22縣市反萊豬公投連署。新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，經中選會確認公投主文及表格後，預計明年1月中在各區黨部、議員服務處發放連署書，公投成案門檻需29萬份，新北就有望達成50萬份。

新北市議會國民黨團今舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，國民黨新北市黨部主委黃志雄、新北市議長蔣根煌率10多位黨籍議員到場參加，怒批民進黨政府強硬通過萊豬政策，「黨意凌駕民意」。

黃志雄指出，民進黨強硬要求黨籍立委通過行政命令，究竟跟美國有什麼利益交換，應該跟全民交代清楚，蔣根煌指出，不能因為一黨之私，傷害台灣人民健康；蔣根煌也表示，「守護食安，中央不做、地方來做」，呼籲民眾一起支持明年8 月28 日護食安、反萊豬公投。

市議員林金結則怒批，民進黨以環境改變、國際接軌等空泛理由，說服全民接受含來劑美豬，卻沒有清楚交代背後原因，他更懷疑，進口萊豬應是美國答應對台販售殺傷性武器的附帶條件，「像是回到1895年簽訂馬關條約，喪權辱國」；市議員林國春也說，民進黨企圖將萊豬議題打成政治議題，但七、八成反對的民意，顯見全民都相當憂心。

市議員陳偉杰表示，多個縣市通過自治條例規定萊劑零檢出，但卻收到行政院公文指牴觸中央法規，「呼籲行政院長不要挾怨報復，明年若對新北市或其他訂有萊豬零檢出的縣市進行秋後算帳，減少統籌款或其他補助，民眾的眼睛是會分辨是非的！」

美豬 美牛

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