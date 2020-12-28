萊豬倒數 羅智強：蘇貞昌賜孩子一餐不吃萊豬 不跪謝？
萊豬明年元旦開放進口倒數，行政院長蘇貞昌上周在耶誕節前的臉書提到，「提早一天送孩子最好禮物」，指教育部已完成22縣市國中小午餐採購契約換約，營養午餐全面使用國產肉，讓家長更安心。國民黨台北市議員羅智強則在臉書酸爆蘇貞昌及民進黨，羅說，「開放萊豬的是民進黨，恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩！」
羅智強說，「放毒解毒都是你、人民還要跪謝你。」這讓他想起蘇貞昌最喜歡的白蛇傳橋段，白蛇為了讓許仙賣藥賺錢，晚上去全城放毒，兩夫妻晚上邊算銀票、邊竊笑，「全城的人怎麼那麼多憨人」「放毒的是我們，解毒的也是我們，還要感謝我們，拿銀票給我們賺。」
羅智強批，開放萊豬的民進黨，恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩！
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