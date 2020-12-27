立法院訂便當要求提供肉品來源 網酸：立委也不想吃萊豬

立法院會24日通過放寬萊豬進口的相關行政命令，明年元月將正式開放進口美國含萊克多巴胺的豬肉。比特王臉書粉絲專頁貼出一張立法院會議紀錄，內容提及立法院總務處23日會議裁示，從明年2月辦理便當採購時，希望業者提供肉品來源。

該份會議公文指出，立法院總務處23日舉行內部會議，裁示為因應開放萊豬進口，明年2至3月辦理便當採購案時，希望業者提供肉品來源資料。

網友大罵「自己怕死、卻把有毒的東西往百姓嘴巴送」、「既然萊豬委員不願意吃萊豬，為何投下自己手中的票讓自己可能吃到萊豬？」、「這種枉顧人民健康的政府和立委們，真的都不怕有報應嗎？」

比特王批評，食安問題搞得如此政治化，國民黨提出的政策，民進黨全面封殺，「雖然他們自己也很怕吃萊豬，」為什麼不清楚表示是否用萊劑飼養就好？為什麼搞那麼複雜，製造國人困擾，當人民是笨蛋嗎？

國民黨立委陳玉珍批評，民進黨突襲方式宣布進口萊豬，民進黨團無視民意輾壓闖關，結果立委吃便當也要訂「無萊豬」的，實在非常諷刺。