台糖肉品搶市 大打安心牌

美國萊豬開放進口倒數，讓台灣豬更具優勢。台糖公司畜殖事業部副執行長溫元文表示，「讓國人更容易取得安心的肉品」是台糖的重要使命，改建原有傳統豬場及強化銷售通路，則是台糖明年的二大重點方向。

溫元文指出，台糖已斥資107億元在台推動「農業循環豬場改建投資計畫」，全面改建12座原有傳統式豬場為新型豬場，預計2023年底完成，屆時約26,500頭母豬，每年可上市的肉豬將由現在的38萬頭，因為豬場環境改善，母豬更健康，目標值可增加到50萬頭。溫元文說，也就是說雖然維持現有產能，但效率提高了。此外，新型豬場屋頂將裝設太陽能板，溫元文表示，屆時台糖的養豬場將變身為新型綠能豬場。同時，台糖將持續擴大冷凍冷藏豬肉的賣場銷售通路，增加台糖豬肉的能見度，讓國人可以更便利的買到令人安心的台糖豬肉。

溫元文表示，台糖確實沒把美國萊豬當對手，國內前三大肉品廠商甚至覺得萊豬進口對國產豬相對有利，目前進口豬比例約10%，預計開放美國萊豬進口後，這個量原則上不會增加，除即將開放進口的美國豬肉外，目前國內進口豬有來自歐洲及加拿大。