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經部輔導攤商 標示豬肉產地

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

明年元旦起含有萊克多巴胺的美豬（美國萊豬）獲准登台，「台灣豬」身價水漲船高，經濟部中部辦公室主任郭坤明指出，12月啟動派員深入全國1,100個傳統市場和夜市，輔導豬肉攤商完成豬肉產地標示，目前走訪逾900個傳統市場和夜市，月底前將全數走訪完畢，屆時全國13,000個豬肉攤商都會清楚標示豬肉及豬可食部位原料的原產地。

郭坤明指出，政府宣布明年元旦開放美國萊豬進口，反加速推動台灣豬原產地明確標示，其中衛福部的「台灣豬貼紙」攤商可於網站下載自行使用、清楚標示，但根據經濟部中部辦公室調查發現，目前有多達逾三分之一攤商申請由農委會推出的「台灣豬標章」。

郭坤明表示，農委會標章需經申請、審查、認證，符合可溯源的條件，才會獲得標章，目前申請「台灣豬標章」的攤商仍持續增加。

郭坤明表示，從全國各地攤商積極取得台灣豬貼紙、台灣豬標章，即可看出「台灣豬」的價值所在，這不僅是全國13,000個豬肉攤商都有的共識，傳統市場的價值及獨特的人情味，也在這次美國萊豬開放進口爭議中重新被看到。除了輔導豬肉攤，郭坤明指出，經濟部中部辦公室同仁也深入傳統市場和夜市豬肉加工製品攤商，還有小吃攤，因為肉燥麵、滷肉飯等古早味美食都使用大量的豬肉。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來則表示，可以想見明年起美國豬肉進口量應只會剩下2%~3%，全台近150家進口豬肉業者絕對不會進口萊豬。至於美國豬應該也不會進口，因為消費者不會買，業者也不想給自己找麻煩。

不過，李春來提醒，國產毛豬價格明年起一定會上漲。但他對國內豬肉市場並不全然樂觀。他說，明年1月後國人可能會選擇其他肉類，因為有疑慮乾脆就不吃豬肉了或減少食用次數。

美豬 美牛

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