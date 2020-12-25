萊豬過關！餐廳稱「使用台灣豬要漲價」 網酸：以前用什麼肉

明年1月1日將開放萊克多巴胺豬肉進口，昨（24）日立法院會通過9項行政命令，消息曝光許多店家、賣場跳出來聲明不使用、不進口萊豬。對此，有網友發現某泰式餐廳宣稱「使用台灣豬」，因此決定調漲價格，讓不少人酸說「所以之前用什麼豬？」

原PO在PTT發文表示，朋友傳來一張照片，發現某泰式餐廳在臉書提到「使用台灣豬肉，故部分品項價格調整」，讓他看完傻眼直呼「有沒有住台灣想吃台灣豬卻要更貴的八卦？」

貼文一出，網友留言回應，「所以這家店以前不是用台灣豬？」、「之後不知道會不會有其他店家跟進亂漲價」、「那用外國豬的要降價嗎？」、「不意外，以後想吃安全的豬肉就要多花錢」、「還沒開放，店家會不會太快就漲價」。

但也有人認為，「一切都是市場機制，覺得不合理不要買就好」、「良心來講，可能跟台灣豬農簽契約，所以價格會高一些」、「老實說黑豬是比較貴」、「國產農產品本來就比進口貴，當然有漲價的空間」。