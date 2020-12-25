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嘉縣食安自治條例修正三讀 豬肉乙型受體素零檢出

中央社 / 嘉義縣25日電

萊豬明年元旦開放進口，嘉縣議會今天完成食安自治條例修正草案三讀，縣轄內製造、加工等豬肉及相關產品，不得檢出乙型受體素，違者處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

因應含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦開放進口，今天經嘉義縣議會三讀通過「嘉義縣食品安全管理自治條例修正草案」。

衛生局代理局長趙紋華說，增修條文包括第五條之二「本縣轄內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及以豬可食部位為原料之相關產品，不得檢出乙型受體素」；第十六條「違反第五條之二規定者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」

趙紋華說，依地方制度法，食安自治條例修正草案，報請中央主管機關核定後，才能實施。目前縣府積極輔導相關業者，清楚標示豬肉以及豬可食部位來源地，為民眾食安把關。來源標示更清楚，民眾就有更好的選擇。

趙紋華指出，中央的規定是限制豬肉萊劑含量，嘉義縣增修條文是不得檢出萊劑且有罰責，這部分與中央現行法規牴觸。

嘉義縣食安自治條例修正草案提案人、縣議員詹琬蓁表示，嘉義縣的自治條例，並不是放寬萊劑的檢測量，而是更嚴格，就像電子遊戲場業管理條例，中央規定電動遊樂場不得在學校50公尺範圍內設置，有的縣市政府擴大到200公尺一樣，中央要尊重地方的自治權。

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