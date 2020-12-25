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反萊戰役才開始 國民黨衝反萊豬公投、尊重割萊委行動

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

在民進黨力推下，開放含萊克多巴胺美豬行政命令昨天在立院闖關成功，元旦開放萊豬已成定局。國民黨上午表示，國民黨已經準備好遍地開花發動反萊豬公投連署，對民代或社團發起的「割萊委」罷免行動，也會予以尊重。

國民黨文傳會主委王育敏表示，即使開放萊豬行政命令已在立院通過，這場「反萊豬」戰役還沒結束，人民還有公投武器；國民黨已準備好成案連署書募集點，中選會最慢1月6日審核提案連署人資料完畢後，即會展開成案連署書募集。

王育敏說，現在很多民眾意識到民進黨沒救，下階段公投非常重要，國民黨會傾所有力量，一定要力拚公投成案連署書能衝到最高展現氣勢，參考上次公投經驗希望能至少衝到50萬份，呼籲中選會不要拖延提案連署人資料審核。

國民黨革實院院長羅智強也表示，「食安之戰現在才開始」，既然「民進黨不把關，就由全民幫忙把關」，而台灣人民食安決定權關鍵就是明年8月28日的反萊豬公投，要讓人民展現力量教訓濫權、霸道、不在乎食安的執政黨。

羅智強說，萊豬元旦進口後人民不是束手無策，仍有兩個路徑可改變決策：第一是公投，若有公投，8月28日反萊豬公投通過，政府就要禁止萊豬進口，民眾只要吃9個月萊豬；若沒公投就要吃一輩子，籲大家挺反萊豬公投連署與投票。

羅智強表示，人民第二個自救路徑是罷免，割萊委行動讓人民用選票與意志告訴萊豬政黨不要把人民吃乾抹淨。羅說，目前泛綠有68席立委，只要罷免12位萊豬立委民進黨就會不過半，待立委補選反萊豬立委補上，就能達過半57席門檻。

至於國民黨是否支持罷免挺萊豬立委？王育敏說，民進黨萊豬立委引發民怨「各人造業各人擔」，他們須去面對因引發民怨而被發起的罷免運動；畢竟罷免是人民的權利，國民黨中央會尊重各地方民代、公民團體發起罷免萊豬立委行動。

王育敏表示，國民黨是個大家庭，像羅智強身兼黨職與台北市議員，也發起罷免萊豬立委運動，過程中他要號召、結合其他國民黨市議員或藍營基層力量，黨中央的立場就是尊重。

羅智強也說，公投與罷免是兩個不同路徑，公投是全國性作戰方略，是由全國的行動來啟動，國民黨已發動反萊豬等兩項全國性公投；罷免則須由地方自動發起，如果大家對開放萊豬憤怒，也想改變目前立院挺萊豬席次結構，就可發動罷免。

美豬 美牛

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