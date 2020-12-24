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萊劑美豬110年開放進口 多個部會宣示不用萊豬

中央社 / 台北24日電

明年元旦起，台灣將開放含萊克多巴胺的美豬（萊豬）進口，政府訂立安全限量標準且將逐批查驗，但教育部、國防部、警政署等部會相繼宣示膳食、營養午餐一律用國產豬。

美豬問題爭議已久，2007年衛生福利部曾規劃開放含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的牛肉及豬肉，但因國內豬農大力反彈，最後僅順利開放萊牛，萊豬則喊卡。

總統蔡英文8月28日宣布，經過近年評估，將針對進口豬肉訂定萊劑安全容許值，正式宣告明年元旦起開放美國萊豬進口；衛福部根據專家提出的風險評估報告，決議將腎臟、肝臟限量標準訂在0.04ppm，肌肉、油脂及其他部位則為0.01ppm。

其中，肌肉、油脂及肝臟的限量標準均與國際食品法典委員會（Codex）相同，考量台灣婦女坐月子期間豬腎（腰子、腰花）食用量大，將腎臟標準從0.09ppm降至0.04ppm。

衛生福利部長陳時中先前受訪時指出，根據風險評估報告，一般民眾即便吃好幾輩子的萊劑美豬，攝取的量都不會危害健康，但為了保障民眾選擇權，未來開放進口後將強化豬肉產品的產地標示，並逐批查驗確保符合萊劑限量標準。

萊豬進口消息一出，教育部、國防部、警政署相繼發出聲明，強調膳食一律採用國產豬，絕不採購瘦肉精美豬（萊豬）。

家長關心國中小學童食安，農委會宣布，110年元旦起，全面推動學校午餐食材補助由原本的每餐3.5元，提高至6元，藉此讓174萬名學童所吃到學校午餐，都是不使用萊克多巴胺的國產豬肉。

農委會也發表台灣豬證明標章，具有4種樣式、4道防偽設計、申請流程及相關機制，開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章。

衛福部食品藥物管理署則發表台灣豬貼紙，並要求無論是賣場、超市或餐飲小吃店，只要有販售豬肉、豬油產品，即便是貢丸湯或滷肉飯，都須標示產地，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元，標示不實開罰4萬至400萬元。

陳時中認為，符合安全容許量以內的肉品都是安全的，但每一樣食材的選用不只單單考慮安全，還有安心及美味，凡是符合安全容許量的都是安全的肉品，至於其他單位有其考量及選擇，他都尊重。

美豬 美牛

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