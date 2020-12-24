【重磅快評】萊豬決戰綠委齊解甲 「萊委」一一現形

立法院開始進行萊豬決戰，包括《學校衛生管理法》與《食品安全衛生管理法》的修正草案，以及9項行政命令，該否決的修法提案一定否決，該通過的行政命令必然通過，這是蔡英文總統送給台灣民眾的耶誕萊豬大禮。

雖然民眾對萊豬高度疑慮，但黑箱決策的蔡英文，「朕意已決」；即使黨內立委曾有「說這項政策沒人反對，是騙人的」、「以經貿之名，人民真的很卑微」、「台灣養豬戶像洗了三溫暖」等資疑，還有建議進口總量控管卻被罵的「死囝仔」立委，但朕意高於黨意、黨意高於民意，萊豬表決輾壓過關，毫無懸念。

在行政院長蘇貞昌拿同婚比喻萊豬，向綠委信心喊話，民進黨團也隨之確定一致性投票的方向後，外界勉強還有點好奇的是，立院表決會跑幾票？

答案很快揭曉：在立法院會處理《學校衛生管理法》修正草案時，民進黨立委僅林淑芬、劉建國未挺黨團決定，投下棄權票。

至於那些曾經質疑政策騙人、養豬戶洗三溫暖的，紛紛抛棄民意，擁抱黨意；包括那位在表決前夕突稱「破病」進醫院作病毒篩檢的「死囝仔」，也不敢搗蛋，乖乖入列「萊豬立委」。

《學校衛生管理法》修正草案，是要將禁用萊劑肉品與產製品條文入法，但遭民進黨封殺。矛盾的是，蔡政府既用「舔美」姿勢保駕護航萊豬進口，卻保證學校禁用萊豬，甚至民進黨執政的基隆市一度要學校自備試劑檢測萊劑；而既用無萊營養午餐安撫師生家長，卻又封殺學校禁用萊豬條文入法。蔡政府正用「雙標」無底線，向我們的下一代提供道德與法律教育的範例。

今天一早民進黨黨團大會後，總召柯建銘就表態，記名表決，一票都不能跑，否則送中評會討論提名資格；黨團幹事長鄭運鵬也說，要是跑票，將影響未委員會選擇的優先權。所以「萊豬立委」一一現形，除了林淑芬、劉建國。

林淑芬強調這些年來為人民守護食安的堅持始終如一，開放萊豬後在標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套等仍有許多疑慮，若因此堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。

從勞基法修法到萊豬修法，林淑芬始終堅持一貫立場，這正是她能夠連任多屆、得票數屢創新高的主因。這次民進黨的萊豬黨紀處分，又在為林淑芬下屆高票連任輔選了。

不過，民進黨字典裡如果還找得到「恥」字的話，應該感到羞愧的是，除了林淑芬、劉建國，滿營綠委齊解甲棄戰。