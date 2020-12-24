立院萊豬表決戰／綠委稱「社會吃到萊豬機率是0」 藍黨團嗆「不要騙」

立法院會上午10時開始進行討論事項，先處理「學校衛生法」部分條文修正草案廣泛討論。民進黨立委黃國書表示，就算美國豬肉現在有進口，但進口萊豬比例只有22%，我國內食用美國豬肉比例是1.23%，國人要吃到萊豬的比例只有0.27%，如果進口商再不進口萊豬，社會可吃到萊豬的機率也是0。一度引發國民黨團不滿鼓譟。

教育部昨天宣布，已經完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約。黃國書指出，未來所有中小學的營養午餐一律使用國產在地肉品，團膳業者根本不可能會使用進口肉品，所以校園明年元旦起會吃到萊豬的機率是0。

黃國書說，現行的行政措施就是為顧及食安，為了台灣經貿利益，「我們有替代性作法，不需要用法律禁止。」但用行政措施就可完成校園食安守護，請國民黨不要用萊豬議題獲取政治利益，損及台灣經貿發展，傷害台灣的國家利益。

黃國書也說，以現行行政措施，台灣哪個地方買得到萊豬肉品？哪個地方吃得到？不要說校園吃不到，進口商在12月13日已公開宣示，他們不是笨蛋，他們不會進口萊豬肉品。

就算美國豬肉現在有進口，但是萊豬比例只有22%，我國內食用美國豬肉比例是1.23%，也就是國人要吃到來豬的比例只有0.27%，如果進口商再不進口萊豬，社會可吃到萊豬的機率也是0。

國民黨團手持「騙」字標語，怒喊「真的吃不到就不要進口」。

被藍營點名要被罷免萊豬立委的民進黨立委吳思瑤表示，發展經貿與把關食安，魚與熊掌都要兼得，台灣需要多一點具體行動，少一點政治口水，懇請朝野合作、理性監督。

吳思瑤說，開放萊豬進口不是是非題，是政策選擇題，當中美貿易戰開打，台美關係史上最好，負責任的政府不管誰執政，都會勇敢選擇大破大立，爭取與美國更密切的經貿關係，進一步努力爭取加入CPTPP。

吳思瑤表示，很多人在問如果萊豬沒有安全問題，為何不讓學生吃？一是政府透過大量採購保護本地豬農，政府帶頭愛用國貨，這有重要的宣示意義。二是學童不像一般成人，在市面上有充分的選擇權。

吳思瑤質疑，國民黨都說一定要修法，否則就是萬惡，她要問，2012年馬政府時期開放美牛進口，國民黨哪個委員提出「學校衛生法」修法？國民黨作法是一紙行政公文。而修法會製造窒礙難行的困境，國內被「食安法」管控的農藥、食品添加物、動物用藥有1000多種，10006個品項，如何針對一項乙型受體素入法？這是掛一漏萬，對外會形成經貿障礙，讓台灣受害、中國得利。