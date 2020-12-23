籲業者標示豬肉來源 馬祖成立來源標示示範區

針對明年開放美國進口豬肉，為保障民眾權益，政府規定各銷售通路皆需清楚標示豬肉產地標章，連江縣今天正式啟用本縣豬肉來源標示示範區，衛福局也已查核南竿相關業者。

從民國110年起，政府將實施規定含豬肉商品的標示方式，連江縣政府衛生福利局啟動豬肉標示加強輔導計畫，並設立豬肉產地來源標示示範區，輔導業者依政府規定實施含豬肉商品的標示方式，包含通路業者與直接供應的飲食場、散裝食品標示等豬肉原產地標示規定。

衛福局選定南竿山隴獅子市場為豬肉產地來源標示示範區，針對馬祖零售攤商、賣場超市、餐廳、美食及小吃業者、早餐業者進行肉品來源及原產地標示輔導，獅子市場的小吃攤販如大腸麵線、繼光餅夾肉餅、餛飩店，至生鮮豬肉攤販，已張貼豬肉來源標示。

連江縣衛福局表示，地區相關業者已輔導及查核148家，涵蓋率達55%，未來開放含有豬肉進口後，更需要清楚標示豬肉以及各部位的產地標章，呼籲業者須清楚標示販售食品相關資訊、保留進貨單據，可供民眾辨識源頭產地，保障消費者選擇的權利。