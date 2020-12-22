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決戰萊豬表決國民黨公布綠委電話 要民眾打爆抗議

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議。圖／取自國民黨臉書
立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議。圖／取自國民黨臉書

立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議，表達反萊豬民意，展現人民守護食安的意志。

國民黨表示，一旦行政命令表決通過，明年1月1日萊豬就要進入台灣。現在的民進黨立委心中只有黨意沒有民意，不論過去多麼反對萊克多巴胺，如今已經通通變成萊豬立委，更惡劣的是，蔡政府完全沒有做好配套，弄一個毫無約束力的貼紙、堅決反對萊劑含量標示、做半套的赴美查廠，一切作為都只是要讓國人吃到萊豬的手法而已。

國民黨說，此時此刻，大家應該為家人守護食安。拿起手邊的電話，打給自己選區的民進黨立委，告訴他們人民反對萊豬的決心，用民意的力量，對民進黨立委施壓，讓他們知道，星期四投下萊豬進口的贊成票，必然會失去人民的支持與信任，這就是民主的力量與價值。

國民黨強調，守護食安的戰役，國民黨絕對不會缺席，除了國民黨籍立委將會死守議場，阻止民進黨團的多數暴力。明天下午5時30分，國民黨也會在立法院群賢樓(濟南路)發起「守護食安之夜」，所有護食安、拒萊豬的好朋友，都在這裡靜坐、守夜。

12月24日立院表決當天，國民黨則會啟動「全民繞行立法院」，凝聚全民的力量，對蔡政府、民進黨團，發出最強烈的抗議。

立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議。圖／取自國民黨臉書
立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議。圖／取自國民黨臉書
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立法院12月24日即將表決開放萊豬進口行政命令，國民黨在臉書公布民進黨立委電話，呼籲全民打爆「萊豬立委」辦公室抗議。圖／取自國民黨臉書
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