AIT認美豬議題遭政治化 賴士葆：民進黨說美牛是毒牛

民進黨政府強推元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，美國在台協會（AIT）昨也發文稱，遺憾美豬議題被不必要政治化，造成台灣消費者對美豬安全產生沒根據疑慮。國民黨立委賴士葆今受訪表示，AIT也應澄清當初民進黨批美牛是毒牛。

賴士葆質疑，若萊克多巴胺若這麼安全，為什麼現在全世界三大人口區塊：中國大陸、俄羅斯、歐盟至今仍禁止萊豬進口，就連國民所得不怎麼高的泰國也是，這就充分顯示出他是有疑慮的，AIT講法是片面的說法，沒有說服力。

賴士葆說，AIT站在維護美國的經濟利益，他要這樣講可以了解，但請問AIT，為什麼中國大陸、俄羅斯、歐盟與泰國禁止？賴也提到，最早提出來含瘦肉精美牛就是毒牛的就是民進黨，AIT也應該對此做一個澄清。