蘇偉碩改口萊劑毒性 陳吉仲：正面專業回應

醫師蘇偉碩近日改口坦言引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4。農委會主委陳吉仲今天說，這是非常正面、專業的回應。

蘇偉碩雖然一再強調他的說法均有科學證據佐證，但近日他在「萊豬就是毒豬的10個科學證據」臉書貼文中，將原本「萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍」說法後面加註一段文字，將萊克多巴胺毒性從搖頭丸的250倍改為1/4。

對此，陳吉仲今天前往宜蘭縣南方澳第3拍賣魚市場，出席「聖誕快樂．冬至平安，感恩外籍船員聯歡會」活動接受媒體聯訪表示，蘇偉碩醫師已在臉書澄清相關文獻使用的數字，這是非常正面、專業的回應，期待所有針對萊克多巴胺的豬肉議題，回歸到專業、食安議題討論。

記者詢問，蘇偉碩被衛生福利部食品藥物管理署以散布不實訊息告發，蘇偉碩更正數據後，是否還須提告？陳吉仲說，「尊重食藥署權責」。