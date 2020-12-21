公民團體上演行動劇反萊豬 藍委到場聲援

公民團體無國界人權觀察團今在立法院中興大樓大廳舉行「毒豬來襲，食安街頭劇大展演」，為接下來「人權十日譚」的10天行動揭開序幕，並指出，計劃於12月25日，由律師陪同醫師蘇偉碩至監察院國家人權委員會，申請人權保護；同時，也將在12月31日至元旦舉行夜宿反萊豬行動。

出席聲援的國民黨立委林為洲表示，此次國民黨團與公民團體合作、分進合擊，反萊豬、護食安，國民黨也將參與12月31日的守夜行動，

國民黨立委林奕華表示，政府如同行動劇中戴著白色面具，不願意與社會溝通，直接用公權力剝奪民眾的食品安全，讓人民沒有辦法食的安心，甚至在健康上可能受到影響。民進黨一直是號稱人權起家的政黨，但現在很諷刺的是，人權只是民進黨的口號。她希望政府能夠回歸體察民意，讓人權和自由民主的價值真正可以在12月24日的表決中，可以充分展現。

國民黨立委鄭麗文則說，蔡政府就算可以把電視台關掉，但關不掉民眾關心自己的民生健康、關心公共議題的熱情。

她表示，公民團體之所以辦不同的活動表達訴求，就是暴露出政府根本的問題，是拿反中的意識型態作為政治動員的大旗，但面對美國，好像凡事聽從美國的意見，就能永保台灣的安全，這是一個錯誤的假設，不但不是台灣的現實，也沒有得到台灣安全的保證，所盼的自由貿易八字也沒有一撇，台灣倒貼奉送的結果，只是侵犯、羞辱了自己的尊嚴，犧牲自己的食品安全。