蘇貞昌民調低背黑鍋 藍綠見解不同

針對行政院長蘇貞昌近期民調下滑，國民黨立委洪孟楷20日接受本報訪問表示，政府開放萊豬幾乎不傾聽民意，所以被民調給噓聲；李德維指出，雙首長制下總統有責無權，蘇貞昌變成蔡總統的防火牆，擋掉忽視民意的反彈聲浪；但民進黨立委鍾佳濱認為，雙首長制的好處在於互補，民主國家很難擺脫制度只評論個人。

蘇替蔡背鍋民調降

「蘇院長民調下跌，最主要就是民眾最關心的食安議題，政府還是蠻硬強幹。」洪孟楷表示，宣布開放萊豬這3個多月來的溝通，讓民眾感覺不到誠意，對政府的把關有疑慮，民調下跌在意料中，元旦開放後只會更加劇；「蘇院長曾因防疫而民調創新高，如果他能摒除政治考量，民眾也會不吝給予掌聲。」

李德維指出，可以感覺蘇之前壓力比較大，當蔡總統表達支持他續任閣揆之後，看得出他心情變好了，「這也會表現在更加落實蔡的政策想法，包含萊豬他扛得很用力。」當官跟民調高低有時不完全成正比，行政院長所有權力來源都是蔡總統，就算民調再高，蔡總統若要換掉他，也是一句話而已。

「蘇必須付出的代價就是順了蔡總統的意，民調就容易往下滑。」李德維強調，雙首長制總統有權無責，行政院長幫忙扛民意反彈，大家會對蘇貞昌表達不滿，但決策其實是蔡總統做的，蘇貞昌變成蔡英文的防火牆，優點是蔡的政策決定有自主性，缺點就是找替死鬼，容易忽視、藐視、輕視民意。

蔡蘇體制互補不足

「要評論民主國家的領導人，很難擺脫制度只去討論個人。」鍾佳濱表示，要評論蘇貞昌院長個人的施政表現，很難不去談他跟蔡英文總統的關係，這是因為台灣不像美國的純總統制，或英國純內閣制，台灣的憲政體制是「向總統制傾斜的雙首長制」，等於是同時在評價「蔡蘇體制」的表現。

鍾佳濱指出，蘇院長若被肯定，某程度來自於蔡總統的決斷力；而蔡總統的國際聲譽，也來自於蘇提供有效的政府管理執行力。兩人分開來看都有他們的不足，但民主不用期待十全十美的領導者，「我們不是聖君賢相的封建社會，有人說以前蘇院長、蔡副院長有不合，這都是事實無須否認。」

「但民主的可貴就是，不需要感情如膠似漆才能共同治理國家。」鍾佳濱強調，像蔡總統初選後選賴清德當副手，也不是彼此欣賞，而是結合最大多數的支持選票。

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