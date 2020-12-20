蘇偉碩指萊劑數據誤植 食藥署：已看到但未打算撤告

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩因質疑萊劑的毒性，遭衛福部食藥署認定為散布不實謠言，以違反食安法告發，引發社會各界「查水表」的議論。今天傍晚食藥署再度發布新聞稿指出，蘇偉碩若願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部也願意視情形，向警方補充澄清資料。但是否因此撤告？食藥署食品組副組長鄭維智則未鬆口。

含萊劑美豬將於明年元旦開放進口，蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，遭食藥署以散布不實訊息告發，之後蘇偉碩在臉書發文將原萊劑比搖頭丸毒250倍修改為0.25倍，並表示是引用的論文數據誤植。

食藥署則在傍晚發出新聞稿指出，已看到蘇偉碩承認引用錯誤數據，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇偉碩已澄清的內容，以供檢警辦案時參考。該署更表示，身為政府食品安全之主管機關，針對可能引發民眾恐慌之食品安全謠言，有責任必須加以釐清。