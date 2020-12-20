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醫師蘇偉碩改稱萊劑毒性數據誤植 食藥署未打算撤告
因反萊豬言論遭衛福部告發的醫師蘇偉碩，近日坦言萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍為數據誤植。食藥署今天發布新聞稿指出，會將澄清訊息交由檢警參考，但並無撤告規劃。
含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦開放進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，遭食藥署以散布不實訊息告發，隨後蘇偉碩在最新貼文中改口，坦言是引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4。
衛生福利部食品藥物管理署發出新聞稿指出，已看到蘇偉碩承認引用錯誤數據，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇偉碩已澄清的內容，以供檢警辦案時參考。
食藥署食品組副組長鄭維智接受記者電話聯訪時表示，食藥署已接獲相關澄清訊息，但並無撤告規劃，將由檢警做出判斷。
鄭維智強調，「萊劑比搖頭丸毒250倍、光呼吸就會吸到萊劑」以及「萊劑對動物傷害大，像人吸毒一樣、會影響大腦，恐誘發遺傳性精神病」都是對萊劑的錯誤訊息，呼籲民眾不要隨意散播、轉傳，以免觸法。
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