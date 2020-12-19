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國民黨擬發動反萊豬表決 蘇貞昌：嚴格把關、明白標示

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
行政院長蘇貞昌（右二）上午視察嘉義縣開發完成的馬稠後產業園區前期基地，針對媒體提問答覆。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）上午視察嘉義縣開發完成的馬稠後產業園區前期基地，針對媒體提問答覆。記者魯永明／攝影

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣開發完成的馬稠後產業園區前期基地，針對媒體提問：在野黨打算在24日耶誕節夜前，要針對反對萊豬進口表決，明年2月28日要公投，他淡定地說，「我們還是會依據科學證據，依據國際標準，並且政府會嚴格把關」。

蘇貞昌說，「我們都看到，在聯合國公布科學標準後，一方面我們照顧養豬產業，一方面我們也因為24年來的努力，口蹄疫拔針成功後，豬肉可以外銷，而且台灣和美國之間的貿易大有進展。

光去年一年，我們臺美之間的貿易就高達2.43兆，所以這是非常重要的貿易夥伴，而做生意要講究有來有往，所以我們的豬肉要外銷，我們要跟美國做生意，不能說人家的不能來。

不過，我們還是會依據科學證據，依據國際標準，並且政府會嚴格把關，從海關到餐桌，我們不但會對進口豬肉逐批檢驗，同時會明白標示。

目前進口商都已經明白表示，他們不進口有含萊克多巴胺的豬肉，而進口的豬肉，也都會明白標示不含萊克多巴胺，但商界、商人、進口商的自由貿易，我們尊重樂見，但政府還是會嚴格把關、明白標示，讓國人同胞安心。」

另，針對美國78位眾議員，希望台灣駐美代表處改為「台灣代表處」，蘇貞昌說，「我們都看到在蔡總統領導下，這些年美台關係大有進展，台灣在美國受到各界、各黨派強力的支持，美國國會一再通過友台法案，而且越來越看到，台灣不只在美國、在世界受到非常大的重視。

所以美國國會兩黨議員提出對臺灣更重視、更友臺的種種提案，我們都樂見，也都感謝。最重要的還是要國人同胞一起努力，讓台灣更有力，支持的力量也就會更大。」

美豬 美牛 蘇貞昌

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