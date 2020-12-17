蘇偉碩被查水表是「綠色恐怖」？ 薛瑞元：不要政治化

政府明年一月一日開放萊克多巴胺豬肉進口，多年來主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭衛福部提告「查水表」，被警方要求到案說明。衛福部次長薛瑞元表示，蘇偉碩的發言嚴重偏離事實，是不實的訊息，蘇所提出的幾個點是沒有科學根據的。

消基會抽檢嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標，事件延燒，昨衛福部、農委會、環保署今聯合召開記者會滅火。

薛瑞元表示，就算蘇偉碩在萊克多巴胺一事一直站在反對的立場，但反對立場並不能決定科學是什麼樣子。是他(蘇)說萊克多巴胺會引起自閉症，還有在空氣中的什麼特性，不是因為他說萊劑有毒，因為有毒是很廣泛的說法

現場媒體追問，請問衛福部有掌握什麼科學根據認為他說的不對？提告的人是不是應該相對拿出科學證據去做評斷？薛瑞元表示，要證明有比較容易，要證明不是很困難了；如果他(蘇)拿不出東西來，他要怎麼樣去證明蘇沒有東西？這個有舉證責任的問題。

若未來有其他人有類似的言論，衛福部是否繼續提告？薛瑞元說，要再看看，看這個言論是不是真的與事實偏離。

蘇偉碩被查水表，外界多人聲援，認為這是綠色恐怖，薛瑞元說，「不要把它政治化好不好？」至於衛生署前署長楊志良也說歡迎衛福部去告他，薛說，「我不知道他講了什麼」。