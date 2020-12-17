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影／醫師蘇偉碩被查水表 侯友宜：萊劑風險可公開討論

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，新北市長侯友宜今對此表示，萊克多巴胺影響健康風險的風險是可以公開討論，要進口萊豬也請標示清楚，讓民眾選擇吃或不吃。記者江婉儀／攝影
主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，新北市長侯友宜今對此表示，萊克多巴胺影響健康風險的風險是可以公開討論，要進口萊豬也請標示清楚，讓民眾選擇吃或不吃。記者江婉儀／攝影

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，新北市長侯友宜今對此表示，萊克多巴胺影響健康風險的風險是可以公開討論，要進口萊豬也請標示清楚，讓民眾選擇吃或不吃，政府到現在為止，在統一作法上也沒有很明確地做好標示，那民眾要怎麼做選擇呢？

侯友宜今出席新北優質防疫公寓大廈評選活動頒獎典禮，侯友宜表示，萊克多巴胺影響健康風險的風險是可以公開討論，每個人一定有不同意見、想法，這是可受公議的。最重要的是，大家對萊豬健康風險疑慮沒有解決，就不應該讓萊豬進來，不進來才是最重要的源頭管理。

侯友宜說，要進口萊豬也請標示清楚，讓民眾選擇吃或不吃，政府到現在為止，在統一作法上也沒有很明確地做好標示，那民眾要怎麼做選擇呢？這才是政府現在最重要的工作。

農委會與衛福部的豬標章雖都是「綠底金豬」，但兩者圖案不同，攤商、消費者都感到困惑，「政府不是說要做統一標示嗎？」侯友宜表示，衛福部跟農委會兩個單位的萊豬標示沒有統一，做統一標示的重點，就是標示是否為萊豬。

侯友宜表示，只要在所有的包裝上跟營運場所，包含進口源頭進來的食品上清楚標示是否為萊豬或是非萊豬，政府就是用這個作法才是正確，讓民眾做選擇，距離明年元月進口萊豬剩下短短不到12天，侯呼籲萊豬趕快統一標示出來，讓民眾選擇是否要吃。

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