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彰縣號召志工組隊輔導商家 做好豬肉原產地標示

中央社 / 彰化17日電

彰縣府號召衛生所志工和衛促會組成安心博客隊，前往縣內販賣生鮮豬肉的市場、超市等，輔導宣導商家將產地貼紙貼在明顯處，彰縣衛生局除安排志工宣導外，也將稽查豬肉進口商。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「志工出擊我安心，豬肉Pork清楚標」記者會，彰化縣長王惠美授予由鄉鎮衛生所志工以及台灣公共衛生促進會委員組成的「安心博客隊」徽章，共同宣示保障民眾安心挑選豬肉的權利。

彰化縣長王惠美說，衛生所志工以及衛促會委員組成的600名志工，將從今天起到明年的1月15日，主動出擊前往販賣生鮮豬肉、加工品或供應熟食的市場、超市以及餐飲店等，提醒輔導商家將豬肉原產地標示貼紙貼在營業場所明顯處，或是在產品外包裝標示豬肉原產地。

衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，他們請志工以顧客的身分與角度，提醒販賣豬肉或豬肉製品的店家要清楚標示豬肉產地，衛生局除了安排志工輔導商家外，也會安排稽查。

葉彥伯指出，彰化縣內有5間豬肉進口商，衛生局除了稽查進口商外，另外也會針對國中小學營養午餐食材供應商、肉圓業者等進行稽查，確保都有清楚標示豬肉食材原產地。

美豬 王惠美

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