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醫反萊豬被查水表 藍批政府打壓言論

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨副秘書長謝龍介（左起）、國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲召開記者會，痛批蔡政府打壓言論自由。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨副秘書長謝龍介（左起）、國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲召開記者會，痛批蔡政府打壓言論自由。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「人民都不能表達反對萊豬的自由嗎？」國民黨針對醫生蘇偉碩因反萊豬言論遭到警方傳喚一事召開記者會，痛批蔡政府透過警察對表達意見的民眾查水表，根本是違憲的行為。文傳會副主委黃子哲甚至直言，蔡政府這樣做將讓台灣變成「查水表共和國」，國民黨也力挺台中市長盧秀燕近日表達民間擔憂萊豬的言論。

言論自由受箝制

國民黨文傳會主委王育敏不滿說，過去馬政府開放美牛時，蘇偉碩醫生也曾反對到底，但當時政府並沒有對他查水表，才會有後來「牛豬分離」的政策，現在蔡政府卻選擇在12月25日行憲紀念日的深夜10點傳喚蘇偉碩，這完全牴觸憲法保障的言論自由，藍營深表無法認同。

王育敏也說，除了蘇偉碩醫生以外，雲林縣豬農、轉發無黨籍立委高金素梅質詢影片的李小姐、在臉書上評論故宮南遷的台大政治系教授蘇宏達，都是蔡政府執政下，言論自由遭到侵害的例子，現在有7成民意反對萊豬，而且蘇醫生的言論有憑有據，為何政府要這樣打壓言論自由。

「無論是誰，我們都要保障民眾反對萊豬的言論自由！」國民黨副祕書長謝龍介直言，蔡政府就是希望藉此讓民眾有寒蟬效應，不敢表達自己的意見。人民並不是對抗政府，而是對時事提出評論，就要遭到衛福部告發？而盧秀燕只是表達民眾對萊豬擔憂的心聲就要被網軍攻擊？

應做好萊豬標示

國民黨副主委黃子哲痛批，蘇偉碩是專業、有權威的醫生，且其實過去跟民進黨的立場比較親近，但這次他不因立場而動搖，秉持專業論述，卻要遭受如此刁難，他們決議力挺蘇醫生的言論自由。黃子哲強調，藍營並沒有反美，只是反對萊豬，以及政府荒腔走板的措施。

王育敏更表示，政府16日還推出自行下載的台灣豬標章，對比，農委會需要嚴格認證的台灣豬標章，未來市面上的台灣豬到底能不能相信？他們希望蔡政府可以做好把關，而非持續透過國家機器打壓民眾的言論自由。

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