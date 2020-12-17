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反萊豬醫生遭「查水表」 陳時中：靜待司法調查結果

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
衛福部長陳時中表示，蘇偉碩發表的內容正不正確，就由法院去調查。記者鄭超文／攝影
衛福部長陳時中表示，蘇偉碩發表的內容正不正確，就由法院去調查。記者鄭超文／攝影

美國萊豬即將叩關，主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩日前在Facebook發表相關言論遭「查水表」，警方要求蘇到案說明。對此，衛福部長陳時中表示，因為蘇違反《食品安全衛生管理法》才會被查辦，陳時中強調，發表意見沒問題，但內容有沒有誤，就讓法院去調查。

反對萊劑肉品的高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，近期收到偵訊通知書，主因是違反食安法，而提告對象為衛福部。

陳時中表示，相關單位認為蘇偉碩的發文，違反了《食品安全衛生管理法》，強調若其他團體有違背也會調查。陳時中說，發表意見如果內容是正確的當然沒問題，但正不正確的見解不同，所以才讓法院調查，已經進入司法調查就靜待結果。

至於有攤商認為，農委會的萊豬標章會造成混淆，各地方政府對於標示的意見也不盡相同，陳時中說，標示內容主要是原產地，無論是哪個單位發放的標示，最後都是商家要主動標原產地，商家要負責把正確的產地標示出來。

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