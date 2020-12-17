聽新聞
test
0:00 / 0:00
反萊豬醫生遭「查水表」 陳時中：靜待司法調查結果
美國萊豬即將叩關，主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩日前在Facebook發表相關言論遭「查水表」，警方要求蘇到案說明。對此，衛福部長陳時中表示，因為蘇違反《食品安全衛生管理法》才會被查辦，陳時中強調，發表意見沒問題，但內容有沒有誤，就讓法院去調查。
反對萊劑肉品的高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，近期收到偵訊通知書，主因是違反食安法，而提告對象為衛福部。
陳時中表示，相關單位認為蘇偉碩的發文，違反了《食品安全衛生管理法》，強調若其他團體有違背也會調查。陳時中說，發表意見如果內容是正確的當然沒問題，但正不正確的見解不同，所以才讓法院調查，已經進入司法調查就靜待結果。
至於有攤商認為，農委會的萊豬標章會造成混淆，各地方政府對於標示的意見也不盡相同，陳時中說，標示內容主要是原產地，無論是哪個單位發放的標示，最後都是商家要主動標原產地，商家要負責把正確的產地標示出來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言