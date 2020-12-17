談萊豬又落淚！ 楊志良：我說萊豬有毒，請也來傳我！

前衛生署長楊志良當年曾為了萊牛五度淚灑立法院，今天接受王淺秋廣播專訪，談到萊豬再度哽咽落淚，痛批政府漠視台灣人的健康，並聲援遭傳喚的醫師蘇偉碩說「我今天就在這裡說萊豬有毒，請他們也來發一張通知叫我去派出所！」

王淺秋今在臉書表示，楊志良當年在擔任衛生署長期間，為了萊牛有限進口辯護，曾經五度淚灑立法院，想不到今天在錄音間，鋼鐵理念柔軟心的楊志良再度淚灑錄音間。

王淺秋說，楊志良痛批政府漠視台灣人的健康，只顧向美國卑恭屈膝，如今台灣卻面臨公共支持體系的瓦解，無比憂心。他的眼涙，也讓直播室上的聽眾刷起密密麻麻的愛心，讚他是為公共議題有感落下的英雄淚。

楊志良在專訪節目中說，他建議醫生評論萊克多巴胺被警察局傳喚說明都不要去，等檢察官來拘，「我今天就在這裡說萊豬有毒，請他們也來發一張通知叫我去派出所、警察局！」

他並表示，董氏基金會近日也被北投分局一個小隊長通知說他們毀謗要去說明，但毀謗什麼卻不講。楊志良叫董氏基金會也去檢舉總統蔡英文和行政院長蘇貞昌毀謗，讓小隊長也發文去通知他們算了。

楊志良說，台灣有很多挺綠的人，我們也尊重，但相信有很多比例的人，認為這個政府根本是雙標。

王淺秋說，楊志良曾為了美牛五度揮淚立法院，楊志良回說，他揮淚是為了生命、病人、被虐待小孩等，但面對政客他會是最堅強的。