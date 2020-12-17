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中選會明審查萊豬公投 目前未有核食相關公投提案

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
中選會主委李進勇。記者徐偉真/攝影
中選會主委李進勇。記者徐偉真/攝影

國民黨提出反瘦肉精豬隻公投，中選會要求須限期補正；中選會主委李進勇今天表示，明天會召開會議審查，看補正後是否符合規定，至於日本核災區食品，李進勇說目前沒有收到相關的公投提案。

立法院內政委員會今天審查中選會預算，李進勇列席，他在開會前接受媒體訪問。

台灣制憲基金會提出的兩項制憲意向公投提案遭中選會駁回，基金會表示將提行政訴訟及要求釋憲，李進勇說，基金會所提的兩個公投案中選會都依照法定程序進行審核，審核結果是兩案予以駁回，中選會有注意到提案人採取訴訟救濟，這是他們的權利，中選會予以尊重。

媒體詢問反瘦肉精豬肉公投，李進勇說中選會辦理公投，依法定程序審核，萊豬公投目前按照既定程序，明天將召開會議審查補正後是否合乎規定，至於核食議題，中選會目前沒有收到任何相關的公投提案。

李進勇表示，高雄市議員黃捷的罷免案目前地方選委會已經將查核結果送中選會，明天的委員會也會審查。

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