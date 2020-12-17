中選會明審查萊豬公投 目前未有核食相關公投提案
國民黨提出反瘦肉精豬隻公投，中選會要求須限期補正；中選會主委李進勇今天表示，明天會召開會議審查，看補正後是否符合規定，至於日本核災區食品，李進勇說目前沒有收到相關的公投提案。
立法院內政委員會今天審查中選會預算，李進勇列席，他在開會前接受媒體訪問。
台灣制憲基金會提出的兩項制憲意向公投提案遭中選會駁回，基金會表示將提行政訴訟及要求釋憲，李進勇說，基金會所提的兩個公投案中選會都依照法定程序進行審核，審核結果是兩案予以駁回，中選會有注意到提案人採取訴訟救濟，這是他們的權利，中選會予以尊重。
媒體詢問反瘦肉精豬肉公投，李進勇說中選會辦理公投，依法定程序審核，萊豬公投目前按照既定程序，明天將召開會議審查補正後是否合乎規定，至於核食議題，中選會目前沒有收到任何相關的公投提案。
李進勇表示，高雄市議員黃捷的罷免案目前地方選委會已經將查核結果送中選會，明天的委員會也會審查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言