中選會明審查萊豬公投 目前未有核食相關公投提案

萊豬開放時間日近，國人的質疑與擔憂只增不減，但政府卻用什麼態度回應人民？蔡英文總統不願跟在野黨領袖辯論，閣揆不承認他的團隊在推動萊豬政策時犯了什麼錯，現在更加赤裸裸打壓民意的手段也出現了，長期關注瘦肉精議題的醫生被衛福部告發，警方要求醫生到案說明瘦肉精肉品對人體健康的影響。

2020-12-17 06:00