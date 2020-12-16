反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發 最重可判3年刑

不滿政府開放萊劑美豬，醫師蘇偉碩頻頻發表萊劑恐危害健康言論，衛福部認定為不實謠言向警方告發。衛福部次長薛瑞元說，蘇的言論恐造成民眾恐慌，依法可判3年以下有期徒刑。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦開放進口，民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩近日在網路社群散發萊豬相關訊息，經主管機關衛福部認定是不實訊息，依違反「食品安全衛生管理法」向警政署告發，警方要求蘇偉碩準備有關含萊劑肉品對人體健康影響的相關證明資料。

衛福部次長薛瑞元今天晚間接受媒體電話聯訪時表示，這次是由食藥署依違反食安法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」對蘇偉碩告發。根據法令規定，違者依法可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

薛瑞元說，蘇偉碩一再散播不實言論，例如稱萊劑會導致自閉症，甚至說空氣、土地裡都有，恐造成民眾恐慌，畢竟萊豬雖然明年才開放進口，但萊牛已開放多年，在沒有學理證據狀況下說出這些言論，不僅民眾會恐慌，也損害進口業者名譽。

薛瑞元指出，食安法第46-1條去年才三讀通過修法，過去是否有其他告發事件，他並不清楚，但相關個案應該不多，後續將交由警察、司法機關做後續調查及處理，未來若碰到其他違法狀況，仍會持續告發。

食藥署長吳秀梅今晚接受記者電話聯訪時表示，蘇偉碩用高劑量動物實驗來講萊劑對人體影響，「講得太過了」，恐有誤導疑慮，才決定大動作告發。