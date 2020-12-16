才說反萊豬「可能被查水表」 醫師下秒接到警察電話哭笑不得

精神科醫師蘇偉碩為反萊豬四處奔走宣講，近日被高雄市警察局三民二分局以涉違反食品安全衛生管理法發通知書要求到案說明，引來「查水表」議論。蘇偉碩說，他昨晚在台中參加記者會後接到派出所警察電話，要他回高雄時到派出所領通知書，他說，自己不會為難基層警察，願配合做說明，也想反問蔡政府「萊豬有沒有毒，有那麼怕人家討論嗎？」

蘇偉碩原本在高雄榮總台南分院服務，今年7月已離職，他說，生活暫時不成問題，反而能專心為理念奔走。

他透露，年近八旬的母親心疼他為公共議題發聲卻被攻擊、抹黑，勸他「不要再管政治了！」他告訴母親，總是要有人出來講，否則下一代怎麼辦。

蘇偉碩說，他昨天在台中開記者會時還開玩笑地對群眾說「大家都可能被查水表」，沒想到下一刻就接到高雄警察電話，巧合得讓人哭笑不得。

蘇偉碩提到，2012年，當時是國民黨完全執政，他受民進黨黨鞭柯建銘邀約到立法院聲援「反毒牛」，他對萊劑傷害健康的論述、態度一致，基於相同的科學證據，這議題已關懷十年。

「就算被圍攻，我依然不退縮！」蘇偉碩說，接到通知書一點也不擔心，感慨的是，2012年當時是國民黨完全執政，出來發聲的醫師很多，「當時根本不缺我一個」，如今換民進黨完全執政，願意出來說真話的醫師變少了，言論自由被限縮產生寒蟬效應，讓他更不能退縮，必須為專業、良知勇往直前。

蘇偉碩說，很多人以為他是藍營支持者，「這臆測大錯特錯」，他曾加入泛綠政黨，反萊豬純粹基於專業、良知，不是為呼應哪個政黨或想出風頭。

被通知作筆錄時間12月25日是行憲紀念日，蘇偉碩說，他會去做說明，不為難警察，但約晚間十點實在太晚，希望能調整到上午，將全力配合，坦蕩蕩去說明，也讓大家思考，行憲紀念日這天，「我國憲法保障人民言論自由的初衷還在嗎？」