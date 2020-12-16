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影／盧秀燕當AIT處長酈英傑面 提台灣民意拒萊豬
美國在台協會處長酈英傑一行人今天到台中市政府拜訪市長盧秀燕，盧市長致歡迎詞後隨即切入萊豬議題，讓懂中文的AIT人員嚇到，馬上跑上前向酈英傑轉述盧的說法，酈則盯著手上資料，不動聲色。
據記者觀察，AIT官員現場奔走，想找尋中市府官員溝通，看似並不希望盧秀燕在媒體面前談論美豬議題，並希望媒體先行撤離，不過盧秀燕把握機會反映民意，她表示站在市民關心的角度，希望先暫緩美豬進口。
盧秀燕說，她把握AIT來訪機會，對明年開放萊豬表示關切，過去台灣相關食物的法律非常嚴格，必須零檢出萊克多巴胺，不管豬肉的生產製造與進口都不可含萊劑，這是既定法律，且台中市3年前就訂定的，沒有針對性。
盧市長說，這段期間台中市議會、台中市民、大學民調都明確表示不希望萊豬解禁，不要進口或生產，地方上展現民意。她要表達的是每個國家須守護國家利益，須聽從人民的聲音，市府與AIT盡雙方職責，這並不會影響情誼。
AIT的人跑去找市府秘書處人員溝通，而且看似氣沖沖。隨後新聞局人員依原先與媒體的約定，中途請媒體離場。 直到電動門關上，AIT人員還在門外氣憤講手機，看起來似乎很不滿。
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